Dobbel skadesmell for Molde: – Vet ikke hvor alvorlig det er

BEKKESTUA (VG) (Stabæk - Molde 0-3) Bodø/Glimts gullfeiring ble utsatt med minimum et døgn, men Molde-trener Erling Moe (50) fikk noe å bekymre seg over da to av hans spillere forlot banen med skade – kun fem dager før møtet med Arsenal.