Horneland ferdig i Rosenborg

I april forlenget Horneland avtalen med RBK med et år, men to måneder og tre seriekamper senere er det slutt.

Det ble klart etter et krisemøte på Brakka natt til fredag.

– Etter en blytung start på årets sesong, med manglende prestasjoner og resultater, er det naturlig at jeg som øverste sportslig ansvarlig i RBK må ta ansvaret for manglende sportslig fremgang, sier Horneland i en pressemelding.

- RBK og jeg har dermed blitt enige om å avslutte samarbeidet med umiddelbar virkning. Jeg er svært skuffet over at vi ikke klarte å bygge et sterkt og fremgangsrikt RBK, men jeg har lært meg å bli glad i klubben, spillerne og hele Trøndelag. Jeg ønsker Rosenborg all mulig fremgang for fremtiden, sier Horneland.

2–3-tapet for Bodø/Glimt torsdag kveld ble altså dråpen som fikk begeret til å renne over.

Horneland lot være å snakke med pressen etter tapet, og gikk rett til Brakka der det ble hektisk møtevirksomhet med resten av RBK-ledelsen.

Og like før klokken 01 natt til fredag kom meldingen om at det var slutt for Horneland.

Ingen i ledelsen vil gi noen kommentarer utover pressemeldingen, og styreleder Ivar Koteng syklet hjem fra Brakka uten annet å si enn et «hei» til Adresseavisens journalist utenfor Brakka.

I pressemeldingen er han imidlertid rosende i sin omtale av Horneland.

– Eirik er en hedersmann og vi er lei oss for at han ikke har lykkes i Rosenborg. Han har en voldsom arbeidskapasitet og har fremdeles mye å tilføre norsk fotball. Inngangen Eirik fikk i denne jobben ga han ikke de beste rammebetingelsene for å lykkes. Vi ønsker Eirik alt det beste for fremtiden, sier han.

Daglig leder Tove Moe Dyrhaug forlot klubbhuset uten å ha spesielt mye å si utover det som står i pressemeldingen, men opplyser at Rosenborg har trening fredag klokken 1130.

– Hvem skal lede treningen?

– Det kan vi snakkes om i morgen, sier hun til Adresseavisen.

Det skal ikke være noen pressekonferanse med Horneland fredag.