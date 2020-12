Hareide blåser ut etter rødt kort: – Helt sinnssykt

– Det er helt sinnssykt. Jeg er så lei av norske dommere. Det første kortet er helt unødvendig av dommeren å gi. Det er en kamp om ballen, en duell, ikke stygt i det hele tatt. Det andre er OK. Det har konsekvenser for oss, sier en opprørt Hareide til Eurosport i pausen på Intility Arena.

Helt på slutten ble Rosenborg tilsynelatende uforståelig fratatt utligning til 1–1 da Vålerenga fikk frispark i en situasjon som mer så ut som straffe til trønderne. Vegar Eggen Hedenstad headet i mål.

– Jeg synes det er straffespark til Rosenborg, sier Eurosport-ekspert Tor Ole Skullerud på direkten.

– Det blir blåst mot oss på en måte som vi ikke forstår, sier Rosenborg-trener Åge Hareide etterpå.

Islamovic-utvisningen, som kom to minutter på overtid av første omgang, ga Rosenborg vanskelige arbeidsforhold i den viktige kampen for bronsemedaljen mot Vålerenga.

Etter å ha vært det førende laget før pause, måtte RBK – i en 4–4–1-formasjon – fokusere på å holde den ene VIF-offensiven etter den andre unna i andre omgang.

Og etter at de klarte å holde unna i 77 minutter, måtte keeper André Hansen gi tapt da Vålerengas driblefant Aron Dønnum skar inn fra høyresiden og prikket ballen inn langs stolpen.

Da tok det av på Valle. De blåkledde spillerne omfavnet hverandre, og Dønnum fikk en bamseklem av en storfornøyd Fagermo, som gjennom hele andre omgang hadde skreket til spillerne sine at de måtte holde trykket oppe for å utnytte overtallet.

Helt på slutten utlignet tilsynelatende Rosenborg ved Vegar Eggen Hedenstad, men dommeren dømte frispark til Vålerenga. Ut fra Tv-bildene var det uforståelig. Derimot kunne det ha vært straffespark til Rosenborgs Even Hovland, som gikk i bakken i kamp med Ivan Näsberg.

– Dommeren sier at han blåste frispark mot Erlend Dahl Reitan, sier Hareide til Eurosport.

– Det er høy temperatur i garderoben nå. Hver runde er det noe tull med dommerne, sier Erlend Dahl Reitan selv til Eurosport.

– Det er latterlig (at dommeren blåser mot meg), sier RBK-spilleren.

Dag-Eilev Fagermo derimot er klar på at det var frispark mot Dahl Reitan:

– Det er et sperretrekk som er for grovt, han ser ikke på ballen, mener Vålerenga-treneren.

Seieren innebærer et stort steg mot Vålerengas første medalje siden 2010. Med seks poeng ned til Rosenborg, som har én kamp mindre spilt, trenger Fagermos menn fire poeng på de to siste kampene sine for å garantere tredjeplassen.

– Det var deilig, veldig deilig, sier Arnor Dønnum til Eurosport.

– Denne seieren satt langt inne. RBK parkerte bussen, men heldigvis får vi en forløsende scoring.

– Dette er syvmilssteg mot Europa, sier trener Dag-Eilev Fagermo til Eurosport.

Vålerenga skal møte Viking på bortebane og Start hjemme før sesongslutt. Rosenborg har igjen kamper mot Mjøndalen (hjemme), Molde (hjemme) og Sandefjord (borte).

– Vi har veldig gode muligheter til å ta medaljer. Vi skal krige de to siste kampene, så får vi se hva det blir til slutt, sier Arnor Dønnum.

Trønderne har nå tapt sine fire siste eliteseriekamper. Det er den verste tapsrekken deres siden 2005.

