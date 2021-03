Sjekk regnskapet: Så mange millioner tjente MFK

Den eventyrlige suksessen i Europa League har gitt MFK en solid økonomisk plattform foran de kommende sesongene. Regnskapet som ble lagt fram på årsmøtet sist tirsdag viser at brutto inntekter endte på 215 millioner kroner mot 121 millioner kroner i 2019. Økninga i 2020 er altså på hele 95 millioner kroner, rundt 80 prosent.

Årsresultatet for 2020 viser et overskudd på nesten 75 millioner kroner. 16-delsfinalene og 8-delsfinalene ble spilt etter nyttår. Dermed kommer flere titalls millioner fra Europa League også inn i regnskapet for 2021.

Og til sommeren får fjorårets sølvvinner nye muligheter i kvalifiseringa til Europa Conference League som er Uefas nye turnering i tillegg til Champions League og Europa League.

85 millioner i egenkapital

Sjefen for de gode tidene er Ole Erik Stavrum, som overtok direktørkontoret på Aker stadion i januar i fjor.

– De ekstra inntektene kommer selvsagt i all hovedsak fra europacupspill. Dette viser hvor viktig det er for økonomien i norske fotballklubber å være involvert i Europa og komme videre i en turnering. Vi har hatt en veldig klar målsetting om dette i mange år. Vi legger til rette i forberedelsene, flytter kamper på terminlista og optimaliserer muligheten for at MFK skal komme videre. Det ligger i strategiplanen at vi jevnlig skal komme til gruppespill. Årets regnskap viser hvor viktig det er at vi lykkes med dette, fastslår Stavrum.

Styret foreslår at det samlede overskuddet føres mot fri egenkapital. Dermed har klubben nå 85 millioner kroner «i banken».

– Det er veldig bra, og jeg er veldig glad for den utviklinga vi hadde i fjor. Dette gir klubben veldig gode muligheter til å satse videre i det sporet vi gjør. Vi satser tøft, det er det ikke tvil om. Hvis vi tar vekk europacupen, er inntektssida vår lavere enn kostnadssida. Vi har nå en «buffer» som vi kan bruke fornuftig og forsiktig, slik at vi kan sikre et bra nivå i flere år framover.

– Vi skal ikke bruke opp disse pengene så fort som mulig, vi skal drive sunt og bra for å utvikle klubben videre. Det er mange hull å putte pengene i. Vi trenger litt å gå på, slik at vi har et friere spillerom når vi ønsker å investere penger, sier direktøren.

Lønnsustgiftene økte med 27 millioner

Lønnsutgiftene til spillere, trenere, støtteapparat og administrasjon økte fra 68 millioner i 2019 til 95 millioner i 2020. Inkludert arbeidsgiveravgift og andre ytelser er tallene henholdsvis 82 og 109 millioner. Det var 62 årsverk i Molde Fotballklubb i fjor.

– Denne økninga skyldes i hovedsak sak bonusutbetalinger fra inntektene i Europa League. Spillerne og alle andre har bidratt voldsomt til den suksessen vi opplever, og får sine bonuser som de har krav på etter avtale. Det er gode bonuser, men det fortjener alle etter alt arbeidet som er lagt ned i vinter, sier Stavrum.

Molde Fotball AS kjøper hvert år markedsrettigheter og kjøp/salg av spillere fra MFK. Ifølge avtalen mellom partene skal klubbens regnskap som følge av dette gå i pluss med 100.000 kroner. I 2019 overførte Molde Fotball AS nærmere 48 millioner kroner. For 2020 er denne summen 0.

– Dette er en teknisk sak i dualmodellen mellom klubb og AS som vises i budsjettet. Det er en planlagt årlig overføring som skal sikre balanse i klubbens regnskap. I fjor ble det ikke overført penger, fordi klubben selv genererte store nok inntekter, forklarer direktøren.

MFK fikk en nedgang i kamp- og billettinntekter grunnet koronapandemien. Deler av dette er refundert fra kompensasjonsordningene. Både sesongkortkjøpere og sponsorer har støttet klubben tross den amputerte sesongen.

2021-budsjettet: 111 millioner

Kjell Ingen Røkke og Bjørn Rune Gjelsten har vært eiere i Molde Fotballklubb siden 1992. Tidligere finansierte de en stor del av satsinga. I nyere tid har Røkke og Gjelsten bidratt med et driftstilskudd på 10-15 millioner i året, det vil si rundt 10 prosent av klubbens totale omsetning som ofte har ligget mellom 120 og 130 millioner de siste årene.

– Vi er fantastisk heldige som har så solide og langsiktige eiere. Jeg må virkelig takke dem for alt de har bidratt med for å få oss dit vi er i dag. Uten dem hadde MFK kanskje spilt på et annet nivå i norsk fotball. Vi fikk et eiertilskudd også i 2020, men jeg ønsker ikke å kommentere størrelsen på summen, sier Stavrum.

MFK viderefører fjorårets satsing inn i 2021. Budsjettet for årets sesong er 111 millioner kroner, mens det i fjor var 109 millioner.

– Vi bruker ikke opp en haug med penger nå, vi blåser ikke alt på en gang. Disse midlene skal gi oss en solid satsing og en sportslig suksess i mange år framover, sier Ole Erik Stavrum.

PS1: Hele regnskapet til Molde Fotballklubb ligger tilgjengelig på moldefk.no.

PS2: Molde Fotball AS har et eget årsregnskap som foreløpig ikke er offentliggjort.