Slik svarer treneren på spissens uttalelser om at de skal knuse Molde: – Jeg liker det

Franck Boli har sagt at Ferencváros kommer til å knuse Molde. Treneren hans, Serhiy Rebrov, liker mentaliteten til den tidligere Stabæk-spilleren og er ikke redd for at laget skal undervurdere Molde.