Keanes melding til Solskjær: – Kjøp Haaland

Dette kommer frem i en spørsmålsrunde på TV 2 søndag kveld. Der ble Roy Keane utfordret på hvilken spiller han helst vil at Manchester United skal kjøpe.

– Bare én? Wow... Haaland ville ikke vært dumt. Jeg tror de er nødt til å hente en spiss. Jeg vet ikke hva som skjer med Cavanis kontrakt til sommeren, åpner Roy Keane i sitt resonnement.

– Mbappé er ikke dårlig, men hvis jeg skal velge bare én spiller som Manchester United bør hente, så velger jeg Haaland. Ja, Haaland. Vi trenger en spiss, fortsetter Keane på sendingen.

Manchester Uniteds tidligere kaptein er full av lovord om den norske spissen. Han omtaler ham som «et fremragende talent» og en «stor, sterk spiss som kan gjøre ting på egen hånd».

– Vil han dra til Spania? Passer Manchester United inn i hans prioriteringer? Han kjenner Ole Gunnar litt fra før da de jobbet sammen. Kanskje det kan gå? Det vil være en veldig god signering.

Forholdet mellom Roy Keane og familien Haaland er en historie for seg. Han kvestet Alfie Haaland som en hevn. Det skjedde mot slutten av Manchester-derbyet i 2001. United-kaptein Keane var på jakt etter nordmannen, som da spilte for City, for å hevne en episode i 1997:

Mens Keane lå på bakken med det som senere viste seg å være en langtidsskade, hadde daværende Leeds-spiller Haaland løpt bort og skjelt ham ut for filming. Det husket Keane fire år etter og gikk etter nordmannen, også han kjent som en knalltøff midtbanespiller.

På spørsmål fra Erik Thorstvedt i TV 2-studio om hendelsen, svarer Keane søndag kveld:

– Jeg ville at han skulle ha det vondt, men jeg hadde aldri noen intensjon om å skade ham. For meg er det en stor forskjell mellom å gi noen smerte og å skade dem.

Keane sier at han aldri har mistet nattesøvnen over det som skjedde rundt Alfie Haaland.