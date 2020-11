Solskjær om sønnens karriere: – Opp til ham

Solskjær senior debuterte nemlig i toppdivisjonen da han var så mye som 22 år gammel, for Molde mot Brann i 1995.

Derfra gikk det riktignok unna: I 1996 debuterte han for det norske landslaget og ble solgt til Manchester United, der han etter hvert ble både en mytisk målscorer og til slutt manager.

For eldstesønnen startet eliteserieeventyret søndag kveld på Kristiansund stadion i 2–3-tapet hjemme mot Bodø/Glimt. Han markerte seg umiddelbart med et fremspill til Faris Pemi, men KBK-spissen headet over mål og snøt Solskjær for en målgivende pasning i debuten.

Solskjær humrer godt da VG påpeker at Noah debuterte tidligere enn ham på norsk toppnivå. Sidemann og Manchester United-kaptein Harry Maguire trekker også på smilebåndet.

– Jeg var sent utviklet, sier Solskjær og fortsetter:

– Noah er en annen type spiller enn meg. Hvis han ønsker å forfølge en karriere, så er det opp til ham.

– Jeg kommer til å støtte ham uansett hva han ønsker å gjøre, legger Solskjær til.

Noah Solskjær har vært en del av Kristiansunds akademi siden 2014, og ble i september i år belønnet med en proffkontrakt på ett år med klubben.

Sportslig leder Kenneth A. Leren i KBK har beskrevet 20-åringen som « en intelligent fotballspiller som kan bekle flere roller i midtbaneleddet».

– Han har en god venstrefot, er plasseringssterk og har den spesielle evnen at han er dyktig til å lese spillet og være ett og to trekk foran motstanderen, sier Leren.

Noah Solskjær fikk sin uoffisielle Kristiansund-debut på Ullevaal stadion i fjor da han ble byttet inn mot Manchester United, som var ledet av faren – med yngstesønnen Elijah ved sin side på trenerbenken.

– Det er jo litt spesielt når det er han som er trener. Bare det at det er Manchester United, å debutere mot dem, det er spesielt det også, sa Noah Solskjær, mens faren beskrev det som «et stolt øyeblikk for oss begge».

Mens treningsuken fortsetter for Noah Solskjær i Kristiansund, er Ole Gunnar Solskjær på plass i Tyrkia for å finpusse de siste detaljene før onsdagens Champions League-oppgjør mot Istanbul Basaksehir.