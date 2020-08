Zinckernagel-dobbel da Bodø/Glimt sikret rekordstor luke

Dermed har også Glimt ti poengs ledelse på tabelltoer Molde etter 16 spilte kamper. Et slikt forsprang på dette tidspunktet av sesongen har ikke noen klubb hatt siden overgangen til 16 lag i 2009.

Molde ledet med ni poeng i 2014 og ble også seriemester det året.

Lanserer Zinckernagel som ligaens beste

Philip Zinckernagel ble kampens store spiller med to mål. Dansken står nå med 11 mål og 12 målgivende på 16 kamper.

– Han må vel være Eliteseriens beste spiller, sa Eurosport-ekspert Bernt Hulsker etter at Glimt-spillerne hadde satt inn sitt andre mål for kvelden.

Glimt slet innledningsvis i kampen, men rundet av førsteomgang med ledelse etter at Zinckernagel avsluttet et flott angrep.

Et kvarter før slutt scoret han sitt andre med en markkryper fra cirka 20 meter.

To forsøk fra straffemerket

Zinckernagel ligger veldig godt an til å bli årets poengkonge. Han spilte også Jens Petter Hauge frem i forkant av 0-2-målet etter 70 minutter.

Det kom etter straffespark da Hauge ble felt. Han skjøt også, men traff tverrliggeren.

Dommeren Espen Andreas Eskås (Bækkelaget) ga Glimt en ny sjanse fordi Sarpsborg-keeper David Mitov Nilsson hadde forlatt streken for tidlig.

Hauge scoret da han plasserte ballen nede ved stolpen.

Dobbeltsjanse

Det var smått uforståelig at Sarpsborg ikke tok ledelsen like før halvtimen var spilt. Jørgen Strand Larsen kom helt alene gjennom to ganger i løpet av halvannet minutt, men ved begge anledninger stoppet Glimt-målvakt Nikita Khajkin skuddene.

En av avslutningene fra Larsen endte i keeperretur. Skuddet kom så fra Joachim Soltvedt mot tilnærmet åpent mål, men ballen gikk i et Glimt-bein og endte i ingenting.

I 2010 gikk Rosenborg gjennom Eliteserien uten tap med 19 seirer og elleve uavgjort. Glimt har 14 kamper igjen på å tangere den bedriften.

Eliteserien har en pause på snaut to uker på grunn av landslagsfotball. Sarpsborg starter opp igjen borte mot bunnlaget Aalesund. Glimt skal ut i et toppoppgjør hjemme mot Odd. Begge kampene spilles søndag 13. september.

Mandag får Glimt vite hvem som blir motstander i andre kvalifiseringsrunde til Europaligaen.