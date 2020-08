Twitter måtte beklage melding om Manchester United-spiller

Tirsdag kveld la Twitter i Storbritannia ut en offisiell melding med ordene «nevn en bedre spiller enn Phil Jones». Det fikk mange til å reagere, deriblant Manchester United. Det skriver både Daily Mail og BBC.

Jones har tidligere måttet tåle mye harselering i sosiale medier for sine opptredener på fotballbanen. Mange tolket derfor Twitters melding som et humoristisk forsøk.

– Det var ikke vår intensjon å opprøre noen. Da vi innså feilen, slettet vi umiddelbart meldingen, sier en talsperson for Twitter.

Twitter er tidligere blitt beskyldt for ikke å ta kampen mot mobbing i sosiale medier på alvor. Tjenesten har nå introdusert en ny funksjon rettet mot nettopp nettmobbing. Brukerne skal nå kunne velge hvem som kan svare på en melding.

Ifølge Daily Mail var tweeten om Phil Jones ironisk nok ment for å demonstrere den nye funksjonen.

– Målet vårt var å vise en produktnyhet og hvordan man nå kan kontrollere samtaler, opplyser Twitter.

Her er noen av reaksjonene som har kommet etter Twitters melding om Phil Jones:

Jones har ikke spilt for Manchester United etter at sesongen startet opp igjen i juni. 28-åringen, som har vært i klubben siden 2011, er heller ikke blant Ole Gunnar Solskjærs utvalgte som for tiden er i Tyskland for å kjempe om Europa League-trofeet.

United møter Sevilla til semifinale søndag.