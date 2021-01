Pellegrino vil ikke svare på Saudi-Arabia-kritikk

Etter en fantastisk sesong i Eliteserien tar Amahl Pellegrino steget til utlandet. Han er i ferd med å signere en kontrakt med Damac fra Saudi-Arabia, et land som stadig havner i et kritisk søkelys på grunn av kvinnesynet, diskriminering av homofile, henrettelser, manglende ytringsfrihet og generelle brudd på menneskerettigheter.

– Saudi-Arabia bruker kultur og idrett som en del av større PR strategi for å polere sitt eget image. Dette er en velkjent strategi for regimet. Både kultur og idrettsprofiler bør være oppmerksom på at de kan bli brukt som del av denne strategien. Slik sett har alle et individuelt ansvar for å forstå hva de bidrar til, sier generalsekretær i Amnesty International Norge, John Peder Egenæs, til VG.

Menneskerettighetsorganisasjonen kritiserte nylig FIFA-president Gianni Infantino, skriver AP. Presidenten stilte opp i en PR-kampanje for kongeriket hvor han fortalte at «mye har forandret seg» i Saudi-Arabia. Amnesty mener at dette er nok et eksempel på landets forsøk på å avlede oppmerksomheten bort fra deres stadige brudd på menneskerettighetene - et tema Infantino skal ha unngått å konfrontere Saudi-Arabias ledere med.

Pellegrino skulle i utgangspunktet ringe tilbake til VG for å gi en kommentar til kritikken og dele sine tanker rundt hans neste stoppested.

Senere ombestemte han seg og velger å ikke kommentere saken. Det blir formidlet gjennom spillerens agent, Atta Aneke, som sier at de «ikke ser noen grunn til å kommentere det».

Pellegrino scoret 25 mål i årets sesong av Eliteserien. Flere klubber skal ha vist interesse for stjerneangriperen, som har vært åpen om at «økonomi er første prioritet» ved valget av ny klubb.

30-åringen utmerket seg også utenfor banen i Eliteserien denne sesongen. Pellegrino ble rasistisk hetset under en bortekamp mot Aalesund og ble senere en tydelig stemme i rasismedebatten i norsk fotball. Han tok blant annet kontakt med en 12 år gammel Grorud-spiller som opplevde rasisme på banen og viste sin støtte.

– Jeg prøver bare å være meg selv, men det er veldig hyggelig å høre at folk syns jeg er hel ved. Jeg vet hvor jeg kommer fra. Jeg håper ikke at andre, yngre gutter skal måtte gå samme vei. Det er derfor jeg syns det er viktig å snakke om ting, fortalte Pellegrino til VG.

Drammenseren ble etter sesongen kåret til årets forbilde i Eliteserien for måten han sto opp mot rasisme. Prisen ble delt ut av Norsk Toppfotball.

Freddy dos Santos er prosjektleder for #STOPP – Norsk Toppfotballs kampanje mot rasisme.

– Pellegrino har vært en viktig stemme for Stopp rasismen i Norge. Hans videre klubbvalg påvirker ikke det. Men vi håper han vil fortsette å heve stemmen mot diskriminering også fremover, skriver han i en SMS.

Infantino er ikke alene om å forsvare Saudi-Arabia. I forbindelse med annonseringen av at landet skal arrangere Formel 1-løp kommende sesong, uttalte Mercedes-sjef Toto Wolff at han mener sporten bør «forene» og «hjelpe oss til et bedre sted».

– Jeg har vært i Riyadh (Saudi-Arabias hovedstad) i forbindelse med Formel E. Da ble jeg imponert over forandringene jeg så, selv om du som besøkende ikke vet helt hva som foregår. Men av det jeg har sett personlig, og det er bare det jeg kan kommentere ut ifra, var det er arrangement uten segregering - hvor menn og kvinner var på samme sted og hygget seg med et sportsarrangement, sa østerrikeren, ifølge motor1.com.