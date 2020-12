Molde bøtelegges av politiet etter fest

Det skjer etter at klubben arrangerte en sesongavslutning - en dag før karantenen etter en bortekamp i Østerrike var over. Dessuten kom 14 personer utenfor Molde FK-kohorten innom i løpet av kvelden.

Samlingen fant sted lørdag 19. desember. 35 personer fra spillere og støtteapparat var til stede, mens covid-19-forskriften setter en grense på 20 personer for slike private sammenkomster, skriver politiet.

– Det mest alvorlig er at det ikke er lov å ha et arrangement med mer enn 20 personer - som alle er i karantene, sier politiadvokat Anders Skorpen-Trøen i Møre og Romsdal politidistrikt til VG.

– I tillegg har vi med i vurderingen at det kom 14 andre til stedet i løpet av kvelden - og som ikke tilhørte kohorten.

Skorpen-Trøen sier at de vurderer at det er arrangementet som gir grunnlag for straff.

– Derfor har vi ikke vurdert å straffe noen av deltakerne, bare klubben.

– Det foregikk i klubbens regi?

– Ja, det var i hvert fall klubben som hadde lagt til rette for en avslutning for A-laget og støtteapparatet.

– Er dette den største boten dere har ilagt for brudd på corona-reglene?

– Ja, her i Møre og Romsdal er det det. Men jeg kan ikke si noe for resten av landet.

Skorpen-Trøen forteller at forelegget kunne ha blitt enda høyere:

– Forelegget ville nok ha blitt høyre om ikke Molde Fotballklubben umiddelbart hadde kontaktet helsemyndighetene i Molde kommune og gått gjennom smittesporing og kontakt med dem som var innom arrangementet, for på den måten å redusere faren for skadevirkninger. Det er formildende og førte til at beløpet ble lavere enn det ellers ville ha blitt.

Klubben har beklaget hendelsen. Arrangementet fant sted lørdag, etter 5–0-seieren over Sarpsborg 08, men før karantenen etter bortekampen mot Rapid Wien i Østerrike var avsluttet. De spilte mot den østerrikske storklubben torsdag 10. desember, mens feiringen var lørdag 19.

– Vi har dummet oss ut. Vi hadde en dag igjen av den karantenen. Det beklager vi så mye. Det er veldig dumt at dette har skjedd, og det er gitt klar beskjed til spillergruppa om at vi ikke synes dette er greit, sa administrerende direktør Ole Erik Stavrum i Molde til Romsdals Budstikke i forrige uke.

Stavrum har ikke besvart VGs henvendelse onsdag.

Saken oppdateres