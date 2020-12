Moe hyller Wolff Eikrem etter Europa-avansement: – Europeisk toppnivå

Magnus Wolff Eikrem har vært Moldes kanskje viktigste spiller de siste årene, og midtbanemaestroen viste seg igjen frem på bortebane i Wien torsdag kveld.

Med en fantastisk skuddfinte fikk han det nødvendige rommet til å sende Molde i ledelsen tidlig i første omgang. Da Rapid Wien så gikk ut i andre omgang for å jage to mål, var kapteinen igjen på plass.

Kun 20 sekunder av omgangen var spilt da han igjen sendte ballen i mål, og Molde opp i en 2–1-ledelse. Rapid Wien måtte da score tre mål til for å slå ut Molde, men østerrikerne var aldri i nærheten av å klare det.

Riktignok pyntet de på sluttresultatet etter at Melih Ibrahimoglus langskudd gikk via Sheriff Sinyan og i mål etter 89 minutter, men Molde holdt unna på overtid.

– Spør du meg, så må jeg si at det er europeisk toppnivå på mye av det han driver med, sier Molde-trener Erling Moe på spørsmål fra VG på den digitale pressekonferansen etter kampen.

Samtidig påpeker han at lagkameratene er med på å gjøre 30-åringen så god.

– Når han setter to mål i kassen i dag, så er det noen rundt ham som legger til rette. Magnus er en fantastisk fotballspiller, sammen med de andre, sier Moe.

– En helt magisk følelse og en fantastisk boost inn mot neste år. Jeg er så utrolig glad for den prestasjonen vi gjør, sier Wolff Eikrem i et intervju med TV 2 etter kampen.

Dermed er Molde videre til 16-delsfinalen i Europa League, hvor de kan møte gamlesjef Ole Gunnar Solskjær og hans Manchester United. Øvrige lag de kan møte er blant andre Roma, Hoffenheim, Napoli, Bayer Leverkusen, Ajax, Rangers og Villarreal.

Moldes gruppe ble vunnet av Arsenal, som gikk ubeseiret gjennom gruppen. Torsdag vant de 4–2 borte mot Dundalk.

Moe sier klart at de ikke er med for å fine opplevelser.

– Skal en se kynisk på det, så ønsker vi et lag vi kan slå. Vi kan slå ganske mange vi, sier Molde-treneren.

Wolff Eikrem er imidlertid klar på hva drømmen er:

– Selvfølgelig er drømmen Manchester United. Det er ikke tvil om det.

Plassen i sluttspillet er også et godt plaster på såret etter at de akkurat ikke klarte å kvalifisere seg til Champions League tidligere i høst.

– Vi følte vi hadde den (Champions League-plass) innenfor rekkevidde, men det er klart vi nå er veldige glad for at vi kom inn i det gruppespillet her og fighter veldig bra i Europa. Det er stort og vitkig. Ikke bare for oss i Molde, men også norsk fotball. Det viser at klubbfotballen er på vei opp og frem, mener Molde-treneren.

For andre gang i klubbens historie er Molde videre fra gruppespillet i en europeisk klubbturnering.

I 2015/2016 gikk Molde seirende ut av gruppen med Ajax, Fenerbahce og Celtic i Europa League og fikk da møte Sevilla (som vant turneringen etter å ha slått Liverpool i finalen) i 16-delsfinalen. Molde røk da ut, men med hodet hevet etter å ha vunnet 1–0 hjemme i Molde.

Moe håper de kan ta med seg den erfaringen til utslagsrundene i februar.

– Ja, for lagene fra Norge teller erfaringen du drar med deg mye. Vi har hatt noen tøffe kamper, utslagskamper, som vi tar med oss. Å være i de situasjonene oftest mulig er helt avgjørende for å kunne ta de stegene, sier Moe.