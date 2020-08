Molde kan havne i Europa-trøbbel: Kan kun reise til ni av 20 motstandere

Søndag får Molde vite hvem de skal møte i første runde av Champions League-kvalifiseringen. Første kamp spilles om to uker.

Pr. dags dato er det kun ni av Moldes 20 mulige motstandere som er merket som «grønne», altså er fra land det er lov å reise til som følge av koronasituasjonen, skriver VG.

– Jeg skulle gjerne pratet med han som skal lage det dataprogrammet for å løse dette. Det er litt av en kabal for å få det her til å gå i hop, sier Molde-direktør Ole Erik Stavrum til avisen.

Ni «grønne» lag

Direktøren forteller til avisen at klubben må melde inn to dager i forveien hvilke land som er rødmerket etter de nasjonale bestemmelsene. Da vil klubben unngå å møte klubber i de landene.

Molde er seedet i kvalifiseringen, noe som betyr at de vil møte et useedet lag. Søndag blir det trukket hvem som spiller hjemme og borte.

Det er vanlig at det tas geografiske hensyn i trekningen, men i dette tilfellet kan det hende man må gå bort fra den vanlige modellen.

Disse lagene er grønne

Hadde trekningen blitt gjort nå, måtte Molde møtt et av disse «grønne» lagene:

Estland: Flora

Latvia: Riga

Slovenia: Celje

Finland: KuPS

Island: KR

Malta: Floriana

Storbritannia: Linfield fra Nord Irland og Connah’s Quay Nomads fra Wales

Danmark (Færøyene): KÍ

Vanligvis spilles det to kvalifiseringskamper mot hvert lag, både hjemme og borte, men på grunn av den spesielle situasjonen spilles det kun én kamp.

Etter planen skal Molde spille første runde 18. eller 19. august.