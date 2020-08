Tallknusernes dom: Disse tar medalje og disse rykker ned

Norsk Regnesentral har regnet ut sannsynligheten for hvordan årets sesong ender i Eliteserien og Obos-ligaen. De har spilt de gjenværende kampene 50.000 ganger på en datamaskin og beregnet 50.000 tilsvarende tabeller.

– Vi har talt opp hvor mange ganger Bodø/Glimt kommer på førsteplass, annenplass og så videre. Dette gir oss sannsynligheten for plassering for hvert enkelt lag. Vi har gjort det samme for enkeltkamper, forklarer assisterende forskningssjef Anders Løland.

Sammen med seniorforsker Håvard Goodwin har han regnet ut dette i prosentform.

Vis fakta ↓ Slik kom Norsk Regnesentral frem til tallene: Modell for utfallet i en fotballkamp: For å forklare datamaskinen hvordan den skal spille de 50.000 kampene, har regnesentralen laget en statistisk modell for utfallet av en fotballkamp mellom to lag.

I denne modellen har hvert lag et styrketall. Modellen tar også hensyn til en hjemmebanefordel, men ikke eventuell formutvikling.

Den (relative) hjemmebanefordelen er den samme for alle lag. Hvordan læres modellen opp? Styrketallene og hjemmebanefordelen er ukjente størrelser som tallfestes ved hjelp av resultatene i kampene som er spilt hittil i år.

Modellen tar hensyn til hvilke lag som har spilt mot hverandre, så en seier over et godt lag er bedre enn en like stor seier over et dårligere lag. En stor seier er dessuten bedre enn en ettmålsseier.

Det kan ha skjedd mye med et lag fra en sesong til neste. Derfor har regnesentralen valgt å trene opp modellen kun på kampene som er spilt hittil i år. NB: Norsk Regnesentral har tatt høyde for at Strømmen (3 poeng) og Raufoss (1 poeng) startet sesongen med minuspoeng.

Bodø/Glimt soleklare favoritter

Når det gjelder førsteplassen i Eliteserien 2020, er det liten tvil. Bodø/Glimt står med 13 seire og to uavgjort på de første 15 kampene. Det gjør dem til soleklare favoritter.

– Det er kanskje det vi finner mest interessant ved tallene. De leder med syv poeng på Molde, men har også én kamp til gode. Jeg tror ingen har vært så store favoritter til å vinne etter halvspilt siden vi begynte å regne på det for rundt ti år siden, sier Løland.

– De ligger an til 106 mål på 30 kamper, samt en smadring av Moldes poengrekord fra 2014. De er mine klare favoritter, sier Eurosport-kommentator Kenneth Fredheim om Bodø/Glimt.

Sannsynlighet for førsteplass, ifølge Norsk Regnesentral:

Bodø/Glimt – 89,7 prosent.

Molde – 7,0 prosent.

Odd – 1,1 prosent.

Rosenborg – 1,0 prosent.

Vålerenga – 0,6 prosent.

Kristiansund – 0,3 prosent.

Jevnt om bronsemedaljen

Bodø/Glimt og Molde er naturligvis soleklare favoritter til første- og annenplass, men om tredjeplassen er det langt jevnere.

– Sesongen er ganske lik Premier League. Et lag er verdens beste. Et annet er innmari gode, så har du resten. Liverpool hadde 99,9 prosent for seriegull da vi regnet ut det ganske mange runder før slutt, sier seniorforsker Håvard Goodwin i Norsk Regnesentral.

Fredheim tror Rosenborg tar tredjeplassen.

– Det handler om kulturen og at de får en oppsving når Åge Hareide kommer inn. Uansett hvordan RBK har startet, har de kvalitet nok til å blande seg oppi der. Det så vi også i fjor. Det er en grunnleggende vinnerkultur der, sier Fredheim.

Sannsynlighet for topp 3-plassering, ifølge Norsk Regnesentral:

Bodø/Glimt – 99,4 prosent.

Molde – 77,1 prosent.

Odd – 35,6 prosent.

Rosenborg – 34,3 prosent.

Vålerenga – 26,4 prosent.

Kristiansund – 17,7 prosent.

Brann – 4,6 prosent.

Stabæk – 1,2 prosent.

Avskriver Aalesund

Tabelljumbo Aalesund har syv poeng opp til kvalikplass. I neste halvdel av sesongen skal Lars Arne Nilsen prøve å utrette et mirakel for å redde klubben.

– Sjansen for at ett av lagene klarer seg, er ikke så verst, sier Løland om Aalesund og Start.

Fredheim går langt i å avskrive Aalesunds sjanser. Han viser til at Nilsen må tredoble poengfangsten på de siste 15 kampene for å nå den «magiske» 30-poengsgrensen.

– Jeg våger ikke helt å tippe lagene bak, men jeg må si at Sandefjord har imponert meg veldig. Det mener jeg har mye med treneren og spillestil å gjøre. Jeg mente før sesongen at de hadde den svakeste stallen. Det mener jeg egentlig fortsatt, sier Fredheim.

Sannsynlighet for direkte nedrykk, ifølge Norsk Regnesentral:

Aalesund – 83,4 prosent.

Start – 43,1 prosent.

Mjøndalen – 22,4 prosent.

Sandefjord – 13,5 prosent.

Viking – 10,2 prosent.

Sarpsborg – 8,3 prosent.

Strømsgodset – 6,6 prosent.

Haugesund – 6,0 prosent.

Stabæk – 4,7 prosent.

Brann – 1,2 prosent.

To lag peker seg ut i Obos-toppen

Etter åtte strake seire, så det ut til at Tromsø stormet mot førsteplass i Obos. Men etter tre strake poengtap (to tap, én uavgjort), krabbet Ranheim opp i ryggen på dem.

Sannsynlighet for førsteplass, ifølge Norsk Regnesentral:

Tromsø – 42,2 prosent.

Ranheim – 34,3 prosent.

Sogndal – 12,1 prosent.

Sandnes Ulf – 2,6 prosent.

Åsane – 2,6 prosent.

Lillestrøm – 2,2 prosent.

Stjørdals-Blink – 1,5 prosent.

Grorud – 1,4 prosent.

Tror Lillestrøm trosser prognosene

I kampen om kvalikplassene er det tett som hagl. Etter tolv serierunder viser prognosene at storklubben Lillestrøm har 11,3 prosent sjanse for å rykke opp.

– Tromsø og Ranheim har imponert veldig, men jeg tror at Lillestrøm blander seg inn der oppe, sier Fredheim.

Han viser til at de er et av ligaens soleklart gjerrigste lag med 14 mål innsluppet. Om Thomas Lehne Olsen og Björn Bergmann Sigurðarson finner tonen på topp, tror han klubben kan skyte seg oppover på tabellen.

– Men per nå er Tromsø og Ranheim soleklare favoritter, understreker han.

– Hvis Lillestrøm skal rykke opp, er det mer sannsynlig at de gjør det direkte. Det er fordi det er så mange om beinet i kvaliken, forklarer Goodwin.

Sannsynlighet for opprykk (enten direkte eller via kvalik), ifølge Norsk Regnesentral:

Tromsø – 73,7 prosent.

Ranheim – 68,1 prosent.

Sogndal – 39,3 prosent.

Åsane – 14,8 prosent.

Sandnes Ulf – 14,0 prosent.

Lillestrøm – 11,3 prosent.

Stjørdals-Blink – 9,9 prosent.

Grorud – 9,7 prosent.

Jerv – 4,1 prosent.

Har troen på Rekdal

I bunnstriden er HamKam favoritter til å rykke ned. Fredheim tror derimot at den nye treneren Kjetil Rekdal, kompisen hans fra Eurosport, kan redde klubben.

– Det blir helt subjektivt, men jeg tror «Reka» pisker de sammen til en enhet som redder plassen. I Obos er det kort vei opp til KFUM på 10.-plass. Jeg tror «Reka» klarer det, faktisk, sier Fredheim om sin tidligere kommentatorkollega.

Sannsynlighet for direkte nedrykk, ifølge Norsk Regnesentral: