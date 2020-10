Dette tror ekspertene om medaljekampen og nedrykksstriden

Ti runder før slutt ser gullkampen i Eliteserien ut til å være så godt som avgjort. Bodø/Glimt har en luke på 18 poeng ned til Rosenborg.

Det betyr at Kjetil Knutsens menn kun trenger 13 poeng på de ti siste kampene for å bli seriemestere. Bak suverene Glimt er det langt jevnere.

Fire poeng skiller Rosenborg på 2. plass og Kristiansund på 6. plass. Mellom dem finner vi Molde, Vålerenga og Odd. Fem klubber kjemper altså om de to siste medaljeplassene når én tredjedel av sesongen gjenstår. Medalje gir også en billett til Europa League-kvalifiseringen.

Vis fakta ↓ Topp seks ti runder før slutt 1. Bodø/Glimt (56) 2. Rosenborg (38) 3. Molde (37) 4. Vålerenga (35) 5. Odd (35) 6. Kristiansund (34)

– Vinner nå også på dårlige dager

Fotballekspertene er samstemte når det gjelder medaljekampen. De tror Rosenborg tar sølv og at Molde tar bronse.

– Nå vinner Rosenborg også på dårlige dager. Det gjorde de ikke tidligere i sesongen, påpeker Eurosports Joacim Jonsson.

– De har som ventet hevet seg etter at Hareide ble sjef. De har fått inn Markus Henriksen og Dino Islamovic har begynt å fungere på topp. De har heller ikke europacupspill å tenke på, sier TV 2s Jesper Mathisen.

Begge tror Molde blir nummer tre, men ser særlig én utfordrer til dem.

– Vålerenga har vært veldig giftige etter at (Vidar Örn) Kjartansson kom tilbake. De har et veldig høyt toppnivå, mener Mathisen.

– Må håpe Start roter det til

I bunnen av tabellen er det ikke like jevnt. Aalesund har bare tatt én seier i Eliteserien denne sesongen og virker med sine syv poeng fortapt.

Mjøndalen har dobbelt så mange poeng som Aalesund, men ligger på den siste nedrykksplassen. Opp til Start er det fire poeng. Så er det igjen fire poeng opp til en klynge klubber som kan bli innblandet i nedrykksstriden.

Fotballekspertene gir ikke Aalesund en sjanse til å overleve. Det beste Mjøndalen kan håpe på, er å ta kvalifiseringsplassen.

Vis fakta ↓ Bunnstriden ti runder før slutt 10. Brann (23) 11. Strømsgodset (23) 12. Sandefjord (23) 13. Haugesund (22) 14. Start (18) 15. Mjøndalen (14) 16. Aalesund (7)

– Det kan de klare. De skal møte Start i Mjøndalen. Det blir en ekstremt viktig kamp. Start har et veldig tøft program i november og desember. De åtte siste er tøffe kamper. Men jeg tror Mjøndalen går ned sammen med Aalesund, sier Mathisen.

– De må håpe at Start roter det til, sier Jonsson, som mener det er «ingenting» som tilsier at Mjøndalen skal berge plassen.

Begge to peker på at Start har spilt bedre den siste tiden. Jonsson tror Start kan sørge for at flere lag må se seg over skulderen i tiden som kommer.

– Mye blir avgjort når de møter Strømsgodset i helgen. Med seier der blir det et kappløp mellom Godset, Haugesund og Start, tror svensken.

Mathisen og Jonsson er imidlertid samstemte også når det gjelder bunnstriden. De tror Mjøndalen rykker ned, mens Start må ut i kvalifisering.

Vis fakta ↓ Serieinnspurten Starts ti siste: Strømsgodset (B), Sandefjord (H), Rosenborg (B), Sarpsborg 08 (H), Odd (B), Viking (B), Bodø/Glimt (H), Mjøndalen (B), Brann (H), Vålerenga (B). Mjøndalens ti siste: Brann (H), Bodø/Glimt (B), Molde (H), Strømsgodset (H), Kristiansund (B), Stabæk (H), Haugesund (B), Start (H), Rosenborg (B), Aalesund (H). Aalesunds ti siste: Stabæk (B), Odd (H), Haugesund (B), Bodø/Glimt (B), Vålerenga (H), Brann (B), Sandefjord (H), Molde (B), Strømsgodset (H), Mjøndalen (B).

– Hvem klarer å slippe seg løs?

Den siste delen av sesongen er en spesiell tid. Noen klarer å slippe seg løs. For andre kan det knyte seg helt når sesongen skal avgjøres.

– Det handler mye om det mentale. Hvem har mest å tape, hvem klarer å slippe seg løs, hvem elsker disse kampene når vi nærmer oss jul. Kvaliteten på lagene er én ting, men det mentale spiller en stor rolle, sier Mathisen.

Den tidligere Start-spilleren peker på sørlendingenes 5–1-seier over Haugesund i forrige serierunde som en kamp med verdi langt utover tre poeng.

– Nå har de spilt på seg bra med selvtillit, mener Mathisen.

Jonsson sier det er viktig å ta poeng «på de riktige stedene».

– Det er viktig å vinne de interne oppgjørene mot klubber på samme del av tabellen. Hjemmekamper blir også avgjørende, sier han.