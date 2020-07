Fotballforbundet bekrefter: Aalesund-spiller slipper straff

Reaksjonene har vært sterke etter episoden hvor Castro skaffet straffesparket som ga utligning i bunnkampen mot Start.

Flere har tatt til ordet for at han filmet, noe han selv nekter. Til TV 2 bekrefter juridisk rådgiver i Norges Fotballforbund, Hanna Kjærnet, at angrepsspilleren ikke kan straffes.

– Påtalenemnda kan gå inn å se på saker i ettertid dersom det er en overtredelse som kunne gitt minst to kamper utestenging, sier Kjærnet.

Dommer Ola Hobber Nilsen sa etter kampen at han ble lurt av Castro.

– Under kampen er jeg krystallklar på at det er kontakt. Men når jeg etter kampen får se reprisene fra en annen vinkel i sakte film, så er det ingen tvil om at det i beste fall er overspilling. Det er filming som skulle gitt gult kort. Jeg ble lurt av angrepsspilleren, sa Hobber Nilsen.

Start-leiren var rasende etter episoden.

– Jeg er ikke nær ham. Det er tullete. En skam, sa Eirik Wichne, som laget straffesparket.

– Jeg mener at jeg ikke filmer. Det var ikke noen soleklar straffe, men jeg føler det var kontakt, kvitterte Castro.

Hadde Castro fått gult kort for opptrinnet ville det betydd marsjorde. I stedet ble det straffespark og assist på matchvinnerscoringen til Aalesund, som tok sin første seier i Eliteserien denne sesongen.