Kastrati får ikke delta på trening eller kamp

Det var under søndagens kamp mellom Vålerenga og Kristiansund i Oslo at en mikrofon fanget opp at Kastrati kalte VIF-trener Dag-Eilev Fagermo for «jævla soper». Dommer Tom Harald Hagen sa etter kampen at han ikke fikk med seg ordbruken.

I pauseintervjuet med Eurosport bekreftet Kastrati at han brukte ordet «soper». Sent søndag kveld beklaget han ordbruken til VG. Han hevder han ikke visste hva ordet betydde.

«Vi er gjort kjent med at Norges Fotballforbund (NFF) i dag har iverksatt en gjennomgang av saken og vil avvente konklusjonene fra denne», skriver Kristiansund i mandagens pressemelding.

Den er sendt ut i etterkant av et møte på Kristiansund stadion. Det fant sted mandag formiddag, etter at laget kom tilbake fra Oslo.

Vil foreta en egen gjennomgang

Klubben opplyser at den vil foreta en egen gjennomgang av hendelsene og håndteringen, og at den vil konkludere på bakgrunn av denne gjennomgangen. Det er klubbens administrasjon og styret i klubben som skal foreta gjennomgangen, skriver de.

«I dette arbeidet vil vi innhente spillerens versjon, samt få mer detaljert informasjon fra trener- og støtteapparatet som var til stede på Intility Arena søndag kveld. Så lenge saken er til behandling hos NFF og i klubben, vil ikke Flamur Kastrati delta på trening eller i kamp», skriver klubben, etter et møte på Kristiansund stadion.

Kristiansund skriver at trener Christian Michelsen på vegne av klubben formidlet en «umiddelbar og uforbeholden beklagelse» til Vålerengas sportslige ledelse rett etter kampen søndag kveld.

Verken klubben eller spilleren vil kommentere saken ytterligere så lenge den er til behandling, heter det i pressemeldingen.

Standard prosedyre

Mandag formiddag sa konkurransedirektøren i NFF, Nils Fisketjønn, at NFF var i gang med å se på den mye omtalte episoden søndag.

– Vi har begynt å samle sammen opplysninger rundt saken og skal ha et møte ved 12-tiden mandag. Det er standard prosedyre i slike saker, sa konkurransedirektøren til NTB i forkant av møtet.

Etter møtet blir det trolig klart om NFF går videre med saken eller ikke, men mye tyder på at det vil komme med en reaksjon. Saken vil først havne på påtalenemndas bord, som deretter eventuelt vil sende den videre til doms- og sanksjonsutvalget i NFF.