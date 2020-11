To ganger selvmål ødela Molde-kvelden mot Arsenal: – Imponerte meg

Europa League-matchen på Emirates i London endte til slutt med komfortabel og fortjent seier til hjemmelaget. Både på 1–1 og 3–1 utnyttet de rene angrepsfeil hos Molde og belærte at det går fort til motsatt målgård i europeisk fotball.

– Vi blir for høye i presset i andre omgang, og de får mye rom og får skapt for mye. Men det står og vipper litt, på 2–1 bør vi score på en gedigen sjanse. Når vi får 3–1 i trynet blir det tungt utover. Vi blir nummeret for små i andre omgang, sier Erling Moe til VG på den digitale pressekonferansen etter kamp.

Men i åpningen bet de norske fjorårsmesterne fra seg. De våget å presse høyt, den ballsikre midtbanen med Magnus Wolff Eikrem, Fredrik Aursnes, Martin Ellingsen, Etzaz Hussain kombinerte fint seg i mellom, og defensivt stengte backene av Arsenal da hjemmelaget søkte bredt offensivt.

Og så har Magnus Wolff Eikrem øyne i nakken. Iallfall så det slik ut etter halvspilt 1. omgang: Stian Gregersen vant sin duell på midtbanen og headet et Bernd Leno-utspill tilbake på Arsenals halvdel. Molde-maestroen mottok ballen, men spilte den videre på førsteberøringen til en rettvendt Martin Ellingsen.

Elverumsingen avanserte, siktet seg mot lengste hjørne og feide inn 1–0 bak en forfjamset Leno. Frem til det hadde Arsenal knapt vært en trussel for Erling Moes lag.

– Det var godt å se. Det er den type spill som må til for å sette disse lagene i sjakk matt. Det viser at vi var med, beskriver Moe – som i likhet med Arsenal og Mikel Arteta hadde full poengpott før avspark i London.

– Det var viktig for oss begge for å vinne for å kunne toppe gruppen, og vi overbeviste med seieren i dag. Molde imponerte meg, men det er tre kamper igjen, sier Arteta da han har overtatt konferansepodiet fra sin norske kollega.

Overfor VG avviser Arsenal-manageren at de undervurderte Molde, til tross for alle endringene i førsteelleveren og det faktum at nordmennene tok ledelsen.

– Absolutt ikke, kontrer Arteta.

– Vi dominerte fra start, og jeg vil ikke si at vi undervurderte dem i det hele tatt. Vi må bruke den troppen vi har, og jeg synes at måten vi stilte på, viste at vi tok dem på alvor, fastholder spanjolen.

Han så iallfall at eget lag overtok etter Ellingsens prikkskudd. Det tok riktignok tid, men Arsenal spilte seg nærmere og nærmere farligheter foran Andreas Linde i Molde-målet. Først satte Edward Nketiah ballen i mål, men ble vinket av for offside. Så kunne Ohi Omoijuanfo faktisk doblet ledelsen, men Molde-spissens forsøk med venstre mot korthjørnet ble stengt til corner av Leno.

Og nettopp denne corneren står igjen som skjebnesvanger for Molde. De blå kjørte frem samtlige trusler og blottla seg bak, til tross for at man var på overtid av 1. omgang. Arsenal fikk kontroll på ballen, satte fart og feide over i motsatt 16-meter. Innlegget fra Nketiah ble sklidd i eget mål av en desperat Kristoffer Haugen, og utligningen var ikke den eneste Molde skulle få i fleisen halvveis.

Også den landslagsuttatte stopperklippen Stian Gregersen måtte av i pausen med skade.

– Han fikk en kjenning bak i låret. Hvor alvorlig har jeg ikke fått pratet så mye med ham om. Jeg tror ikke han dro den så kraftig, men nok til at han måtte bytte, sier Erling Moe på pressekonferansen. Han vedgikk at corneren burde vært løst annerledes.

Gregersen-erstatter Sheriff Sinyan kom inn til det som skulle bli en forsvarskamp mot overmakten. Molde holdt et drøyt kvarter, og hadde på det tidspunktet hatt griseflaks med en breddefotballmiss av Arsenal-serber Sead Kolasinac på vidåpent mål etter å ha fått sjansen forært etter en svak utboksing av Linde.

Men etter 62 minutter sprakk det. Kristoffer Haugen hadde tilsynelatende lite saft igjen i bena og greide ikke heade kjipp-pasningen til Granit Xhaka unna. Istedet kunne Joe Willock banke et innlegg foran mål, og der greide ikke Sinyan annet enn å feie ballen i eget nett. Dermed hadde to Molde-selvmål snudd 1–0 til 1–2.

På 3–1 gjentok historien seg fra 1–1: Egentlig hadde Molde ballen i angrep. Denne gangen gjorde innbytter Erling Knudtzon en feilvurdering, Arsenal overtok ballen og en kjapp kombinasjon mellom Nketiah, innbytter Bukayo Saka og Pepe lå en ny ball bak Linde. Rett før slutt økte Joe Willock til det fjerde.

Erling Moe tror Molde iallfall trenger fire poeng til for å avansere. Med to hjemmekamper igjen – Arsenal og Dundalk på kunstgresset på Aker Stadion – er det slett ikke umulig å få til. VG lanserer uavgjort mot Arsenal og seier mot Dundalk, den irske klubben Molde slo borte i åpningskampen:

– Alt avhenger av hvordan det går i de andre kampene. Alt vi kan dra med oss hjelper, men det er mulig at vi blir avhengige av å ta poeng mot Arsenal, ja, sier Moldes trener.