Flere fotballfester for barn og unge avlyst

Over 200 lag var påmeldt til Hydro Cup som opprinnelig skulle arrangeres i juni. På grunn av koronasituasjonen ble turneringa flyttet til helga 11.-13. september. Denne uka måtte Sunndal IL Fotball ta avgjørelsen om å avlyse cupen.

«Kjære fotballvenner, det er med tungt hjerte vi dessverre ser oss nødt til å avlyse årets cup. Vi hadde i det lengste et håp om at vi kunne avvikle cupen i en eller annen form, men grunnet smitteutvikling og innskjerpede retningslinjer ser vi ingen annen utvei enn å avlyse. Vi takker alle lag for tålmodigheten den siste tiden, og ønsker dere alle velkommen tilbake til Hydro cup 2021 som arrangeres 4.-6. juni 2021», skriver arrangøren på sin Facebook-side.

Rival Cup avlyst

Torsdag ble det bekreftet at også årets Rival Cup blir avlyst.

«Den siste utviklingen av Covid–19 situasjonen gjør at vi dessverre ser oss nødt til å avlyse årets Rival cup. Vi tar vår del av samfunnsansvaret og setter helsen til våre deltakere og frivillige i første prioritet. Vi vil takke alle påmeldte lag for interessen for cupen, og ønsker dere alle velkommen tilbake til Rival cup i 2021», heter det i en melding fra Sportsklubben Rival.

Romsdalscupen avlyst

Romsdalscupen ble først utsatt fra juni til 21.-23. august. Onsdag kom den endelige beskjeden om at årets turnering utgår.

«Sånn som coronapandemien utvikler seg og sånn det ser ut i barne- og ungdomsfotball nå, så kan vi ikke arrangere Romsdalscup i noe format i år. Håper og tror at vi sees i 2021, skriver arrangøren.