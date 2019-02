Nordmøre og Romsdal beholder egen avdeling i 4. divisjon

Lokalsport

(Smp) Mange klubber frykter at det blir én fylkesavdeling i 4. divisjon, dermed blir det mange, lange og dyre bortereiser – i helgene. Dette var også NFFs innstilling opprinnelig.

Men Sunnmøre Fotballkrets, med støtte av Nordmøre/Romsdal og en rekke klubber, har nå sendt et forslag om at kretsene selv får organisere 4. divisjon.

Og når antall opprykkslag til 3. divisjon nå skal halveres, må løsningen bli at avdelingsvinnerne i våre to lokale avdelinger møtes til kvalifisering. Der kun vinneren går opp. Dette forslaget er NFF sentralt enig i, nå skal dette opp på tinget til avstemning. Det betyr at de to kretsene selv får bestemme om det fortsatt skal være to avdelinger og hvordan en eventuell kvalifisering skal gjennomføres.

På sin hjemmeside skriver Sunnmøre fotballkrets at kretsstyret ikke nødvendigvis vil støtte Forbundsstyrets forslag.

