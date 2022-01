Arve (57) bruker nær 2000 timar i året på idretten. No blir han heidra med Sunnmørsposten sin idrettspris

Sport

(smp.no:) Heilt sidan 1987 har Hatløy vore trenar i friidrettsklubben Dimna. Frå 1990 anslår Hatløy at han har brukt mellom 1500 og 2000 timar kvart år på trenargjerninga. Det har vore med på å gje Dimna fleire nasjonale medaljar, og etter kvart internasjonale medaljar som Karsten Warholm har tatt for Dimna. Friidretten betyr mykje for Hatløy.