Rekdal, Solskjær og nye MFK-spillere

Sport

Sist episode takket RB-sporten for fotballåret 2021 og ønsket god jul, men nå er det kommet en bonusepisode etter at det ble klart at tidligere MFK-spiller, trener og landslagslegende Kjetil Rekdal tar over i rivalen Rosenborg.

I denne ukas RB-sporten består panelet av Ole Bjørner Loe Welde, 1FM-kommentator Calle Indbjør og tidligere lagkamerat og ekspertkommentator, Knut Anders Fostervold.

Panelet diskuterer om Rosenborg er rett klubb for Kjetil Rekdal, og hvordan det blir å møte romsdalingen i Eliteserien neste år. Trioen tar seg også for hva som skal til for at Molde tar gull i 2022, og en mulig rolle for Ole Gunnar Solskjær i klubben.

Fostervold mener at Molde må gjøre store investeringer i vintervinduet for at Molde skal henge med i toppen. Panelet diskuterer hvem som skal ta over etter toppscoreren Ohi Omoijuanfo.

Du kan høre episoden øverst i denne saka, eller der du vanligvis hører på podkast.