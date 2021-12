Følg gulldramaet direkte med ekspertene

Sport

Søndag kveld skal det avgjøres om Molde blir nummer én eller to i Eliteserien 2021. Ettersom det er tre poeng opp til serieleder Bodø/Glimt, må det nok imidlertid et ørlite mirakel til for at MFK skal bli seriemestere. Molde spiller borte mot Haugesund, mens Bodø/Glimt reiser til Christian Gauseths nedrykkstruede Mjøndalen. For at MFK skal ta gull, må altså Molde vinne sin kamp, samtidig som Mjøndalen slår Bodø/Glimt. Alle andre utfall gir nytt Glimt-gull.

Rbnett skal ha en direktesendt fotballsending i forbindelse med gullkampen. Sendingen starter klokka 16.30 søndag og er åpen for alle abonnenter.

Før kampstart klokka 17 får du høre siste nytt om MFK-laget fra sentrale aktører i klubben. I studio i Molde vil programleder og kommentator Carl Henrik Indbjør styre sendingen. Han er optimist foran helgas serieavslutning.

– Dette er en fantastisk inngang for alle som er glade i Molde Fotballklubb. Mjøndalen må vinne for å ikke rykke ned. Deres sjanse er å holde nullen lengst mulig i sin kamp. Et drømmescenario er hvis Molde leder sin kamp og det står 0-0 i Mjøndalen ti minutter før slutt. Da får vi noen magiske minutter på tampen av sesongen, sier Indbjør – som kommenterer kampen direkte på Rbnett og 1FM.

I studio har han med seg MFK-ekspert Knut Anders Fostervold. Romsdals Budstikkes sportsleder Trond Hustad vil også gjeste sendingen. I tillegg kommer flere andre profiler innom både før kamp, i pausen og etter kampslutt.

Sportsjournalist Martin Brøste er på plass i Haugesund for å komme med direkterapporter fra Haugesund Sparebank Arena. Der er også livereporter Jens Olav Moe for å gi Rbnett-leserne tekstoppdateringer fra oppgjøret.

Teamet i Haugesund serverer også intervjuer med sølv- eller gullguttene etter kampslutt.

Rbnetts fotballsendingen varer fram til både kampen og sesongen er oppsummert etter oppgjøret i Haugesund. Dersom det blir MFK-gull, fortsetter direktesendingen i intervjusonen på Haugesund Sparebank Arena.