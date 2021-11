Rekdal advarer: – Det er litt farlig det som skjer i Molde

Sport

I podkasten snakker treneren om det sensasjonelle opprykket med HamKam og klubbens muligheter i eliteserien neste sesong. Han forteller om de to utenlandske klubbene han var i forhandlinger med rett før korona, og svarer også på det evige spørsmålet om han kan bli Molde-trener en gang i framtida.

Sammen med panelet diskuterer Rekdal situasjonen til Molde Fotballklubb i toppen av norsk fotball. Han har liten forståelse for misnøyen han har registrert rundt MFK i høst.

- Det er litt farlig det som skjer i Molde nå. Molde ligger som nummer to på tabellen, og for meg er ikke det noen krise. Det er en sterk prestasjon at Molde i mange, mange år har vært blant de aller beste lagene. Så kan vi stille spørsmålet om det bare er gull som er godt nok, og så enkelt er ikke fotball. Du har andre lag med gode sesonger som kanskje klarer å finne en prosent, eller to eller tre eller fire som gjør dem litt bedre enn Molde. Molde solgte tre meget gode spillere i sommer, og det har svekket dem litt, så det er litt farlig hvis bare det å vinne er godt nok hele tida. Da blir det fort en veldig negativ aura rundt det, sier Rekdal.

Han kommenterer Ole Gunnar Solskjærs tøffe tilværelse som manager i Manchester United.

- Jeg synes det er utrolig artig å ha en nordmann i Premier League. Så får han jo pryl fra alle stort sett hele tida som mener de kan det bedre, men sånn er jo dette her, sier Rekdal som også reflekterer rundt den sårbare posisjonen en fotballtrener alltid befinner seg i.

- Jeg tar én dag av gangen. To tap på rad, så begynner alle å kalle deg for idiot og alt er galt. Vinner du et par kamper, så kaster de gullegg etter deg. Det snur så fort, sier Kjetil Rekdal.

Det lave tilskuertallet mot Sandefjord og den mye omtalte unnskyldninga fra MFK etter Strømsgodset-tapet er også tema. Til slutt serverer Rekdal sin analyse av det norske A-landslagets sjanser til å nærme seg VM-sluttspillet etter de kommende kampene mot Latvia og Nederland.

Panelet består av Ole Bjørner Loe Welde, Pernille Huseby og Trond Hustad. Du kan høre «RB-sporten» der du vanligvis hører podkast. Episoden kan også spilles av i vinduet øverst i denne saken.