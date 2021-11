Tomrefjord slo Hødd i returkampen

Sport

første halvtimen av kampen var nokså jevn. Deretter tok Tomrefjord over. Først smalt et skudd i stolpen. Etter 34 minutter banket Simen Djupvik ballen i mål med et flott skudd. Tre minutter seinere var Tomrefjord frampå igjen, men Hødd-keeper Mattias Grimstad avverget ved å felle Håvard Taklo like utenfor 16-meteren. Resultatet ble gult kort, men det kom ingen flere scoringer i 1. omgang.