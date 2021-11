Sport

Det ble en skikkelig blåmandag for alle med MFK-hjerte, etter at Moldes gullhåp etter all sannsynlighet er ute etter 0-8 i sekken og to strake tap mot Bodø/Glimt og Strømsgodset.

I denne ukas RB-sporten diskuterer panelet hva som skjedde med MFK i Drammen. Panelet består av Ole Bjørner Loe Welde, Pernille Huseby, Calle Indbjør og Knut Anders Fostervold.

De snakker også om Erling Moes posisjon etter det pinlige nederlaget søndag. Kvartetten tror trenerteamets framtid vil bli diskutert, men først etter sesongen. Kritiske røster rundt klubben mener det er på tide med et trenerbytte i MFK.

– Det vil være helt latterlig å sparke noen nå. Akkurat nå finnes det ingen bedre alternativ. Men når sesongen er over, må selvfølgelig den praten tas – uavhengig av hvordan det går, sier tidligere MFK-profil Knut Anders Fostervold.

Du kan i podkasten høre mer rundt trenerdiskusjonen og de taktiske disponeringene som ble gjort søndag.

Episoden hører du øverst i denne saka eller der du vanligvis lytter til podkast.