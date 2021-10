Populær Brå-stopp på Skaret

Sport

Mens finalen i Stjernekamp foregikk på statskanalen, var det duket for stjernemøte på Skarstua lørdag kveld. Ingen ringere enn Oddvar Brå hadde tatt turen til Skaret, sammen med forfatter Thor Gotaas, og den kruttsterke duoen sørget for en særdeles vellykket langrennhistorisk kveld. Rundt 80 skientusiaster fra Romsdal og Nordmøre møtte opp, og dermed ble det også et økonomisk overskudd som går til Skaret Skisenter.