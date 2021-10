Tøff dom fra ekspertene – mener Molde tapte på taktikk

Sport

Molde – Bodø/Glimt 0-2

I podkasten «RB-sporten» serverer han sin analyse av onsdagens oppgjør på Aker stadion.

- Det skjer noe brutalt etter første omgang, der vi var veldig gode. Man skulle tro at det var like stor tenning i andre omgang, men det virker som vi var helt avskrudde og ikke klare for kamp. Bodø/Glimt var pang i strupen på oss i andre omgang. Vi gjorde en liten feil der og så kom det en tidlig scoring etter et klassisk Bodø-angrep. Etter det var det kontroll Bodø, dessverre, svarer Fostervold på spørsmål fra programleder Carl Henrik Indbjør.

Fostervold roser også byttene og justeringene Kjetil Knutsen gjorde etter at Molde dominerte de første 45 minuttene.

- Bodø gjør et par endringer i pausen, det var taktiske grep som endret kampbildet. Dette var små justeringer som ble gjort av Nores beste lag. De har en veldig smart trener som ser hva det skorter på. Så fikk de kontroll sentralt på midten, og da hadde vi ikke sjanse i andre omgang. Da synes jeg vi var dårlige, sier eksperten, som kommer med flere sterke karakteristikker av Molde-lagets opptreden etter pause.

Romsdals Budstikkes sportsjournalist Martin Brøste tror MFK tapte gullet onsdag kveld.

- Nå er det fire poengs luke mellom disse to lagene. Jeg tror at Glimt fort kan tape noen poeng her og der, men jeg tror ikke Molde har det i seg å vinne de seks resterende kampene, sier han.

Panelet diskuterer om MFK bør spille en annen type fotball enn «Molde-fotballen» når den ikke gir uttelling. De trekker også fram spesielt én spiller som får skryt for innsatsen mot Bodø/Glimt.

Du kan høre «RB-sporten» der du vanligvis hører podkast. Du kan også spille av episoden i vinduet øverst i denne saken.