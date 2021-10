Molde-trener om sjukdommen som rammet: – Viktig å være åpen

Sport

Misund forteller om karrieren som gikk fra Måndalen og Åndalsnes til et langt opphold som spiller og trener i Lillestrøm. Keeperen avslører også at han ringte til MFK da han studerte i Molde og ba om prøvespill, men ble avvist. I stedet ble han Lillestrøm-spiller etter anbefaling fra en tidligere toppsjef i Norges Fotballforbund.

2001 en var hans beste sesong. Misund sto mange kamper og LSK tok sølv i eliteserien. Samtidig fikk Misund, som da var 30 år, beskjed om at han hadde testikkelkreft. Seinere fikk han spredning til lymfesystemet og måtte gjennom cellegiftkurer og flere operasjoner. Misund angrer ikke på at han sto fram i media og fortalte om det han opplevde.

– Jeg så kanskje sjuk ut, men følte meg ikke sjuk. Jeg har bestandig vært opptatt av å være åpen om ting, og spesielt dette. Det blir snakk, og da er det bedre ta det med brodden. Jeg merket i begynnelsen at folk gikk på andre siden av gata, det er typisk at de ikke visste hvordan de skulle angripe det. Så da følte jeg at det var mye bedre å være åpen, forteller Misund.

Han har vært trener for 12 nåværende og tidligere MFK-spillere som har vært med på landslaget til Ståle Solbakken det siste halvåret, og forteller hvilke spillere som har imponert ham aller mest. I podkasten snakker han også om potensialet og forventningene til Moldes eget stortalent Peder Hoel Lervik som nå er keeper på G16-landslaget.

Misund la opp som toppkeeper i 2005, men det er ikke lenge siden han ble hentet inn for å stå en opprykkskamp i lokalfotballen. Han forteller også hva som skjedde da han skulle steppe inn som ekstra målvakt på en MFK-trening for to år siden.

I tillegg til eliteserielaget i Molde Fotballklubb, er Per Magne Misund trener for J9 og G16 i Åndalsnes IF der hans egne barn spiller fotball. Guttelaget skal snart spille gullkamp mot Rival 2, og der er prestisjen og alvoret helt på høyde med MFK-garderoben.

