De dramatiske opplevelsene i Tyskland endret Molde-spillerens liv for alltid

MFK-backen ble utenlandsproff i tyske Köln allerede som 16-åring. Nå forteller han om oppturene og følelsen da drømmen om å spille i Bundesliga ble oppfylt. Han avslører også hvilke dramatiske hendelser som bidro til at den ensomme tenåringen utviklet barnetroa og ble personlig kristen.

Birk Risa var et stort talent som spilte aldersbestemte landskamper. Her får du vite hvilken engelsk storklubb han prøvespilte for som svært ung og hvilken superstjerne han satt ved siden av i lunsjen.

Risa var kjent som en klovn i garderoben i gamleklubben Odd. I «RB-sporten» tar han utfordringen på strak arm og leverer en kjapp parodi på gamletreneren Dag-Eilev Fagermo.

Risa forteller om alle tatoveringene som dekker kroppen og hva noen av de viktigste betyr for ham. Du får også vite hvilken han angrer så mye på at han vil fjerne den.

23-åringen og samboeren fikk en datter for fire måneder siden. Risa snakker om hvordan det er for en småbarnsfar å forsvinne inn i sin egen boble når det nærmer seg kamp.

Unggutten åpner også opp om kampen om spilletid som til enhver tid pågår mellom ham selv og konkurrenten Kristoffer Haugen. Kommende søndag spiller Molde borte mot Risas tidligere klubb Odd.

