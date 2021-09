Hareide tapte kampen om Mannsverk – slik var spillet mellom Molde og Rosenborg

Sport

Der snakker 19-åringen om spillet som foregikk i kulissene da både Molde og Rosenborg ønsket å hente ham fra Sogndal. Han forteller at han av en enkel årsak aldri var i nærheten av å signere for RBK. Mannsverk bekrefter også at det var interesse fra klubber i Italia og Nederland.

U21-landslagsspilleren var lagkamerat og romkamerat med tidligere MFK-spiller Martin Roseth i Sogndal. I podkasten Han blir han konfrontert med sitt personlige kallenavn og sine uvaner på hotellrommet.

Du får også høre historien om hvordan en gave fra bestefaren gjorde Mannsverk til trofast tilhenger av en engelsk klubb som ikke akkurat er blant de mest populære hos norske fotballsupportere. Seinere fikk unggutten også melding fra klubbens eier som ville ha nummeret til Mannsverks agent. Moldes nye profil avslører også hvilke utenlandske klubber han prøvespilte for som 11-åring og 14-åring.

