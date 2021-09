Molde 2 måtte vinne for å holde seg unna bunnstriden – se kampen i opptak her

Sport

MFKs andrelag kom under 0-1 borte mot Ranheim 2 i 3. divisjon søndag. Jacob Jacobsen Bolsø scoret to mål, mens Martin Tornes Kjørsvik satte inn det tredje. Dermed klarte Molde 2 å vinne den viktige kampen, slik at laget holdt seg unna bunnstriden.