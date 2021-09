Gjørmefest og NM-gull da Molde 7 topper endelig igjen kunne gjennomføres

Sport

Molde: Endelig er Molde 7 topper tilbake. Det var gjennomgangstonen både blant deltakere og arrangører, da Moldes «gjørmefest» ble gjennomført lørdag. Og gjørmete ble det for de hundre som kjempet seg gjennom den sugende ultraløypa, og for de drøyt to hundre som gjennomførte den ordinære løypa. Også tåka, med den trolske stemningen, bidro til å gjøre løpet til en opplevelse. Ikke minst NM-vinneren på ultradistansen var full av godord etter at femti kilometer og neste fem timer på kryss og tvers i Moldemarka var unnagjort.