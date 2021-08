Slik ble MFK-backen preget av terrorfrykten i Tyrkia: – Det kom tett på

Sport

I forrige uke ble høyrebacken presentert som ny MFK-spiller. 29-åringen returnerer til Molde som Bosman-spiller etter fem og en halv sesong som Galatasaray-spiller.

Linnes ble hentet til Tyrkia fra nettopp MFK, men nå har han kommet hjem til Norge for å kjempe om flere titler i Molde.

Martin Linnes er denne uka gjest i podkasten RB-sporten. Der forteller han om interesse fra andre klubber, og forklarer hvorfor han valgte å komme tilbake til Molde.

Han snakker også om landslagsvrakingen og overgangen fra småbyen Molde til gigantbyen Istanbul. I tillegg avslører Linnes at han og familien vurderte å flytte fra byen på grunn av terrorfrykt. Samme dag som han landet i Tyrkia for å signere kontakten, smalt det nemlig en bombe i den tyrkiske hovedstaden. En derbykamp mot Fenerbahce ble også utsatt på grunn av meldinger om et mulig terrorangrep.

29-åringen fra Sør-Odal forteller også om superstjernene han ble plassert mellom da han kom til Galatasaray, samt hvordan han opplevde å være ute av troppen i fem måneder.

Romsdals Budstikkes Trond Hustad og Martin Brøste snakker også om hvorfor Linnes er Moldes drømmesignering.

Episoden kan du høre øverst i denne saka, Spotify eller der du vanligvis lytter til podkast.