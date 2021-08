Bikket «magisk» grense for første gang

Sport

Da koronaen kom var Hustadvika Taekwon-Do Klubb nødt til å bytte lokaler for å ha muligheten til få nok treningstid og plass. Lokalene i gymsalen på Fræna Ungdomsskole ble for små, treningstiden for knapp. Etter å ha vært innom noen mellomstasjoner kom permanent løsning på plass i nyoppussa Brynhallen, som åpnet i oktober 2020.