Sport

(ÅA.NO): Tirsdag kveld var det duket for en historisk begivenhet på Hjelvik grasbane. Ikke siden 1982 har seniorlaget til Vågstranda IL spilt en fotballkamp. Nå har laget gjenoppstått og med en ny gjeng fotballspillere, er de klar for seriespill i 7-er serien for menn.