Avslører kaos da han møtte Ronaldo

Sport

Rafik Zekhnini er gjest i siste episode av podkasten «RB-sporten». 23-åringen signerte denne uka en kontrakt med MFK ut 2022-sesongen. Han har allerede opplevd mye i sin korte karriere.

Etter at han ble solgt fra Odd til Fiorentina for rundt 20 millioner kroner sommeren 2017, har han også vært på lån i Rosenborg, sveitsiske Lausanne og nederlandske Twente. I Serie A-debuten mot Inter fikk den da 19 år gamle angriperen sin første og siste Serie A-kamp, men det desiderte høydepunktet kom på Estadio Santiago Bernabéu tre dager seinere. I treningskampen mot Real Madrid 23. august 2017 møtte han stjerner som Ronaldo, Ramos og Kroos.

– Det er den største kampen jeg har spilt og mot de største spillerne. Da jeg reiste, visste jeg ikke at vi skulle møte Real Madrid, jeg trodde det var tull. Vi fikk beskjed om at alle skulle spille 45 minutter uansett. Det store spørsmålet av om Ronaldo skulle spille, han har vært forbildet mitt helt siden jeg var liten. Så leste jeg i et intervju med Zidane dagen før at han skulle spille 90. Det er den største kampen og absolutt noe jeg aldri kommer til å glemme, sier Zekhnini.

Han forteller at det var hektisk både før og etter kampen. 19-åringen var skikkelig starstruck og ikke klarte å konsentrere seg under oppvarminga. Han avslører også hvem som fikk drakta til Cristiano Ronaldo.

Moldes nye signering serverer historier om hasardiøs bilkjøring og et frekt innbrudd i Firenze, og åpner om skadene og trenerbyttene som har gitt lite spilletid i perioder. Han har spilt mot Molde fem ganger i eliteserien og har scoret ett mål mot sin nye klubb. Dette og mye annet krydder fra karrieren er også tema i podkasten.

Zekhnini forteller også om hvorfor han valgte MFK som sin neste klubb i karrieren, og om hvilke mål han har for oppholdet i Molde.

Panelet består ellers av Ole Bjørner Loe Welde, Trond Hustad og Pernille Huseby. Du kan høre «RB-sporten» der du vanligvis hører podkast. Episoden kan også spilles av i vinduet øverst i denne saken.