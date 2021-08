Sport

Moldes andrelag kom under allerede etter fem minutters spill på Ruta Arena, og minuttet før pause satte hjemmelaget inn sitt andre for dagen. Fredrik Lund og Patrick Strand scoret målene, mens Molde-spillerne gikk målløse av banen. Det til tross for at Strindheim måtte spille den siste halvtimen med ti mann, etter at Andreas Østraas fikk sitt andre gule kort og ble utvist.