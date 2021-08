Rbnett viser Moldes kamp mot Trabzonspor

Sport

Etter at det første oppgjøret endte 3-3 i Tyrkia, har Molde skaffet seg et godt utgangspunkt foran returkampen. Avspark på Aker stadion er klokken 18:00, men allerede klokka 17:30 starter Rbnett sin direktesendte studiosending fra Aker stadion. Oppgjøret er tilgjengelig for abonnenter.

– Vi har en langsiktig avtale med MFK som gjør at vi har rettigheter knyttet til kvalifiseringskamper som spilles på hjemmebane. Vi er svært fornøyde med at vi også har forhandlet fram en avtale for denne bortekampen, sier ansvarlig redaktør Ole Bjørner Loe Welde i Romsdals Budstikke.

Kommentator under kampen er Carl Henrik Indbjør. Kampen kan du også høre på 1FM.

Dersom Molde slår Trabzonspor sammenlagt, skal klubben møte Roma i 4. kvalifiseringsrunde (playoff) 19. og 26. august.

Viser også G14-nasjonal

A-laget er ikke de eneste som skal spille kamp i kveld. I samarbeid med iTromsø viser Rbnett Tromsø G14 akademi – Molde G14 akademi. Kampstart er like etter ECL-kampen, klokka 20:30.

Molde G14 har tidligere spilt kamp mot Bodø/Glimt G14 akademi, hvor de vant 3-1 på hjemmebane i samme turnering. Nå er det altså «Gutan» som står for tur.