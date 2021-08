Rbnett viser Moldes kamper mot Trabzonspor

Sport

Den første kampen spilles i Tyrkia kommende torsdag klokka 19.30. Den vises direkte på Rbnett. Vi sender også returkampen, som spilles på Aker stadion neste torsdag klokka 18. Oppgjørene er tilgjengelig for abonnenter.

– Vi har en langsiktig avtale med MFK som gjør at vi har rettigheter knyttet til kvalifiseringskamper som spilles på hjemmebane. Vi er svært fornøyde med at vi også har forhandlet fram en avtale for denne bortekampen, sier ansvarlig redaktør Ole Bjørner Loe Welde i Romsdals Budstikke.

Det blir sending fra Rbnetts studio i Romsdalsgata før, under og etter torsdagens kamp. Kommentatorer er Carl Henrik Indbjør og Knut Anders Fostervold.

Dersom Molde slår Trabzonspor sammenlagt, skal klubben møte Roma i 4. kvalifiseringsrunde (playoff) 19. og 26. august.