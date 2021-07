RB-sporten: Eksperten mener Molde har én klar fordel mot Servette

Sport

Torsdag skal Molde starte sin ferd mot gruppespill i Europa Conference League. Sveitsiske Servette er motstander i den andre kvalifiseringsrunden, og MFK åpner med hjemmekamp på Aker stadion.

Kampen har avspark klokka 18 og vises direkte på Rbnett for abonnenter.

Tidligere MFK-kaptein Knut Anders Fostervold er ekspertkommentator for 1FM på de aller fleste MFK-kampene. Han er denne uka gjest i podkasten RB-sporten, sammen med Træff-trener Petter Sjåholm.

Der diskuterer de Moldes sjanser i Europa, og Fostervold mener Molde har særlig én klar fordel i møtet med sveitserne.

Sammen med programleder Ole Bjørner Loe Welde snakker de også om den skuffende kampen mot Lillestrøm sist helg.

I tillegg ser de fram mot den første cuprunden, som spilles førstkommende søndag. MFK skal spille bortekamp mot 3.-divisjonslaget Spjelkavik. Træff har hjemmekamp mot Aalesund fra 1. divisjon.

Træff-trener Sjåholm snakker blant annet om hvor store sjansene er for at de «profesjonelle amatørene» i Træff skal stå for denne ukas cupbombe.

Du kan høre podkasten øverst i denne saka eller der du vanligvis lytter til podkast.