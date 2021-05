Derfor elsker Fagermo å fleipe med Molde

Sport

Vålerenga-treneren har i løpet av de siste åra sendt en rekke verbale stikk i retning Molde. Sitater som at «bare oljefondet er større enn lommeboka til Molde» og «budet fra Molde er som å gå inn i en Armani-butikk med Cubus-penger» har ikke gått upåaktet hen.

Temperaturen var nok aller høyest i 2014, da Molde og Odd kjempet om seriegull og møttes i cupfinalen – der Fagermo blant annet ba Tommy Høiland ta litt utdanning, etter at den daværende Molde-spissen kalte Fagermo for «Tapermo» etter 2-0-seieren på Ullevaal. I forkant av oppgjøret hadde Fagermo sagt at det blir «kapital mot utvikling» i finalen.

Fagermo er gjest i denne ukas episode av RB-sporten. Der forteller han om sitt forhold til Molde, og avslører hva som er grunnen til at han startet med de skarpe kommentarene om MFK. Du kan også høre om da Fagermo ble buet på inne på Aker stadion, og hva han sa for å få applaus i det han gikk.

I tillegg blir det snakk om torsdagens kamp mellom Molde og Vålerenga på Aker stadion.

Panelet består ellers av Ole Bjørner Loe Welde, Pernille Huseby og Martin Brøste.

