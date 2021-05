Adressa-kommentator: – Molde er det store laget å ikke like i Trondheim

Sport

Det er bare noen dager igjen til et av årets store høydepunkt for MFK-supportere. Mandag reiser nemlig Molde til Trondheim for å møte erkerival Rosenborg på Lerkendal.

Adresseavisen-kommentator Birger Løfaldli gjester RB-sporten denne uka, og snakker om dagens RBK-stall. Han forteller også om Åge Hareides ryddesjau i RBK-stallen, etter at han ble Rosenborg-trener i fjor.

Du kan også høre hvordan reaksjonen fra trønderne har vært etter at Adresseavisen satte Molde foran Rosenborg på sitt tabelltips for Eliteserien før sesongen.

I tillegg blir det snakk om de sterke følelsene som er i sving i forbindelse med rivaloppgjøret Rosenborg-Molde.

Ole Bjørner Loe Welde, Pernille Huseby og Martin Brøste er også med i episoden. Den kan du høre øverst i denne saka eller der du vanligvis lytter til podkast.