Her har Molde-guttene rystet kristiansunderne – hør den artige historien

Sport

Östersund-spiller og moldenser Eirik Haugan er gjest i denne ukas episode av podkasten RB-sporten. 23-åringen spilte årets første Allsvenskan-kamp for halvannen uke siden. Molde-gutten forteller blant annet om tilropene han fikk fra svenske supportere etter overgangen for snart to år siden.

Du kan også høre den morsomme historien om da Eirik Haugan, sammen med blant andre Eirik Hestad, Tobias Svendsen og Leo Skiri Østigård, fikk «alle» mot seg på en innendørsturnering i Kristiansund for noen år siden.

Den tidligere MFK-spilleren snakker i tillegg om utenlandsdrømmen og forklarer hvorfor han ønsker å komme på samme lag som Fredrik Aursnes. Du kan også høre hvordan det var å trene med store stjerner i den franske storklubben Marseille, og om nedturen med skade og klubbjakt etter at kontrakten ble terminert.

Ole Bjørner Loe Welde og Martin Brøste er også med i podkastepisoden. Den kan du høre øverst i denne saka eller der du vanligvis lytter til podkast.