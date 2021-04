PODKAST: Eksperten blir sjokkert om Molde ikke tar gull i år

Sport

Nettavisens fotballekspert, Morten Pedersen, er gjest i denne ukas episode av RB-sporten. Skribenten gir sin analyse av kampen om seriegullet i årets sesong, der han utroper Molde som klar favoritt.

– Jeg ser ingen snubletråder over 30 runder, med mindre de går på en dødperiode som i fjor. Men jeg tror Molde har lært av det, sier han i podkastepisoden.

Pedersen forteller at han blir sjokkert om Molde ikke blir seriemester i 2021.

Du kan også høre hvorfor fotballkommentatoren mener at Eliteserien trenger fargerike Dag-Eilev Fagermo og en forbannet Åge Hareide. I tillegg avslører han at han er imponert av en tidligere Molde-trener og at han har store forventninger til stjerneskuddet David Datro Fofana.

Panelet består ellers av Ole Bjørner Loe Welde, Pernille Huseby og Martin Brøste.

Du kan høre episoden øverst i denne saka eller der du vanligvis lytter til podkast.