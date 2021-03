Siste nytt før skjebnekampen: Disse kan få sjansen mot Granada

Sport

Tirsdag ettermiddag reiste han sammen med MFK-troppen fra spanske Marbella til ungarske Budapest. Returoppgjøret i 8-delsfinalen mot Granada spilles på Puskas Arena torsdag klokka 18.55.

– Jeg tror dessverre at det kommer et baklengsmål som gjør at de kanskje ryker på det mest frustrerende resultatet med seier 3-1. Men hvis man legger godviljen til, håper jeg aller helst på 2-0, ekstraomganger og fullstendig kaos. Da tror jeg det kan vippe Moldes vei, for Granada er ikke et veldig godt bortelag og det er hele poenget med å få dem bort fra Spania. Så jeg tipper en optimistisk 2-0-seier til Molde, sier Ould-Saada.

VGs fotballreporter har fulgt MFK før og etter Hoffenheim-kampene og den første 8-delsfinalen mot Granada. Han kommer med ferske historier fra treningsfeltet og gir sin vurdering av trener Erling Moes lederegenskaper.

Sammen med Ole Bjørner Loe Welde og Trond Hustad diskuterer han også de ulike dilemmaene MFK har foran den avgjørende kampen torsdag. Hvem av de tre midtstopperne skal han velge? Hvem skal erstatte Martin Ellingsen på midtbanen? Hvem starter på venstre back og hvem får tillit fra start som spiss?

