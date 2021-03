Da Molde gikk videre skjedde noe Strande ikke har opplevd før

Sport

Assistent Strande og hovedtrener Erling Moe er gjester i ukas episode av «RB-sporten». Der snakker de selvsagt om den store triumfen mot Hoffenheim som tok MFK til 8-delsfinale i Europa League.

– Det som er litt ok når kommer vi kommer oss videre og er med og fighter om en kvartfinalebillett i Europa, er at vi ser at det betyr mye også for andre, ikke bare Molde og omland og distriktet. Også ellers i Fotball-Norge blir vi gratulert, vi ser at dette er en prestasjon de setter pris på. Det er jo hyggelig, sier Strande, som ikke er vant til at resten av norsk fotball unner Molde suksess.

Han har opplevd mange store kvelder med MFK, ikke minst i Champions League i 1999.

– Jeg har aldri vært opptatt av rangere, for det er forskjellige epoker og forskjellige spillere. Men denne kampen ble spilt i februar, det var dårlig med treningskamper, vi er utenfor sesong og har mange spillere skadet. Sånn sett er det klart at dette er en veldig, veldig god prestasjon, sier Strande.

Hovedtrener Erling Moe slår fast at dette er hans største opplevelse i fotballen og forteller hvorfor han mener avansementet er «en prestasjon det lukter svidd av».

De to MFK-trenerne forteller om hverdagen på hotellkomplekset MFK disponerer i Benidorm. Det er mange timer igjen av dagen på treningsleir når kamper, treninger, møter og måltider er unnagjort. I podkasten letter trenerne på sløret om hva de gjør for å få resten av tida til å gå. Du får også vite hvor mange treningsøkter Trond Strande har hatt siden han dro fra Molde 14. februar.

MFK-troppen skal oppholde seg i utlandet i hvert fall fram til 19. mars. Dersom MFK skulle gå videre igjen, blir det kvartfinaler 8. og 15. april som eventuelt vil få konsekvenser for serieåpninga.

Trenerne snakker også om forberedelsene inn mot dobbeltmøtet med Granada. Moe forklarer hvorfor han ikke vil at klubben skal spille treningskamp denne uka, selv om den første 8-delsfinalen ikke spilles før 11. mars.

Panelet i RBs studio består av Martin Brøste, Pernille Huseby og Trond Hustad.