Direkte på Rbnett: Toppfotballsjefen gjester vårt MFK-studio

Europa League-kampen mellom Hoffenheim og Molde har avspark klokka 18.55 torsdag kveld. Med 3-3 fra den første kampen, betyr det at Molde må vinne kampen for å gå videre. Det blir også MFK-avansement dersom MFK spiller uavgjort og scorer minst fire mål.

3-3 gir ekstraomganger og eventuelt straffesparkkonkurranse.

25 minutter før kampstart kan du følge Rbnetts direktesendte studiosending. Der får du blant annet siste nytt fra Molde-trener Erling Moe. MFK-legende Daniel Berg Hestad, som selv spilte 16-delsfinale i Europa League for fem år siden, gjester sendinga på videolink. Han er med både før kampen og i pausen.

Det samme gjør hans tidligere lagkamerat Kjetil Rekdal, som også gir sin oppsummering etter kampen.

I tillegg vil sjef for elitefotballen i Norges Fotballforbund, Lise Klaveness, gjeste sendingen på videolink før kampstart.

Carl Henrik Indbjør leder sendinga og kommenterer kampen sammen med ekspert Knut Anders Fostervold. Du kan høre duoen gjennom hele kampen i en samsending mellom Rbnett og 1FM.

Ellers sjekker reporter Martin Brøste hvordan det ligger an med supporternervene hos blant andre Pernille Huseby og Tornekrattet-leder Trond Holst Ågård.

– Det er en fantastisk inngang til kampen for alle som er glade i Molde Fotballklubb. Selv om vi vet at Molde må vinne, så er vi bare én scoring unna avansement. Det ligger an til å bli en veldig spennende kveld, sier kommentator Carl Henrik Indbjør før den avgjørende kampen.