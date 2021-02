Molde møter Brann – se kampen på Rbnett

Sport

Sammen med VG har Romsdals Budstikke kjøpt rettighetene til årets tre første MFK-kamper. Brattvåg forrige torsdag, Brann denne torsdagen og Rosenborg neste fredag. Sendinga produseres av Streambird og Carl Henrik Indbjør er kommentator. Kampen er åpen for abonnenter.

Erling Moe slår fast at han er glad for at laget spiller tre hjemmekamper før 16-delsfinalene mot Hoffenheim i Europa League.

– Selv om vi møter annerledes motstand her hjemme, vil vi jobbe med de prinsippene vi skal forsøke å spille etter mot Hoffenheim. Jeg forventer at vi må gå skikkelig tøft ut for å ha det artig mot Brann, sier Moe.

Han kommer ikke til å bytte hele laget slik han gjorde i seieren mot Brattvåg.

– Nei, da var det om å gjøre å få alle i gang. Mot Brann og Rosenborg vil vi bruke de spillerne som er mest aktuelle i kampene mot Hoffenheim. Det er fortsatt skikkelig kamp om plassene i noen posisjoner. Mot Rosenborg vil vi nok se en startoppstilling som ligner mye på den vi vil bruke i Europa League, sier Moe.

Ola Brynhildsen fikk seg en smell på onsdagens trening og forlot stadion på krykker.

– Det var et slag på foten og vi tror ikke det er noe alvorlig. Sannsynligvis er han raskt tilbake, men vi tar et røntgenbilde for å være på den sikre siden, sier Erling Moe.