VG: Stortalent nærmer seg Molde

Sport

Det melder VG torsdag formiddag. Molde-direktør Ole Erik Stavrum bekrefter at en overgang er nært forestående overfor avisa.

Fofana er angrepsspiller, og kan spille både spiss og kant. Han er allerede i Molde, og sitter i karantene, skriver VG.

- Det er en grunn til at vi ønsker å hente ham, det er fordi vi føler an er en spennende utviklingsspiller. Vi hadde ham her på prøvespill før coronaen. Det ødela kanskje en overgang da, men vi har fulgt spilleren gjennom hele året. Nå var det naturlig å gjøre dette grepet, sier Stavrum til VG.

Da stortalentet fra Elfenbenskysten kom til Molde i mars i fjor, rakk han to treninger før Aker stadion ble korona-stengt.

– Han kom på mandag og trente med oss tirsdag og onsdag. Etter de nye retningslinjene er han nå i hjemmekarantene. Han kan jo bevege seg litt rundt i frisk luft, men dette betyr jo at han stort sett oppholder seg på hotellrommet. Vi jobber med å finne en annen løsning for ham, for eksempel en egen leilighet. Eventuelt må han reise hjem og komme tilbake senere, sa trener Erling Moe til Rbnett den gang.